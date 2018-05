Leipzig

„Mut zum Wandel“ lautet das Motto des Kongresses der Deutschen Lions, der am Donnerstagabend mit einem Empfang bei Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) begann. Bis Sonntag werden über 1000 Delegierte und Vertreter von Lions Clubs aus ganz Deutschland in der Stadt unterwegs sein, um sich von Leipzigs Wandel inspirieren zu lassen. Anschließend wollen die Delegierten darüber diskutieren, wie sich die Lions Clubs in der sich verändernden Welt neu positionieren. „Dabei geht es auch um die sich verändernden Werte und die Akzeptanz miteinander“, erklärte gestern Christiane Lafeld, Deutschland-Chefin der Lions, im Seaside Parkhotel.

Stefan Neubert vom Leipziger Veranstaltungsverein betonte, dass die Lions auch schon zahlreiche Projekte in Leipzig gefördert haben. Zum Beispiel die Sanierung des Völkerschlachtdenkmals oder Arbeiten an der Orgel der Thomaskirche. Während des Kongresses in Leipzig wird an die Delegierten eine spezielle Müsli-Edition verkauft; der Erlös dieser Aktion soll der Leipziger Tafel zugute kommen.

Am Freitag ist um 16 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Leitmotto „Mut zum Wandel“ geplant. Sie findet in der Universität Leipzig statt und wird vom Leipziger Fernsehjournalisten Peter Escher moderiert. Als Podiumsgäste werden Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz, Andreas J. Mueller vom Deutschen Fotomuseum, Bert Petzold vom Amor-Verlag und der Experimentalarchäologe Dominique Görlitz erwartet.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung ist am Samstag ab 9 Uhr im Gewandhaus vorgesehen. Dort tritt der Zukunftsforscher und Chairman des größten Zukunftsforschungsinstituts in Europa, „2b AHED ThinkTank“, Sven Gábor Jánsky, auf. „Wir wollen mit unserem Kongress auch Appetit auf Leipzig machen, damit viele Delegierte noch einmal in die Stadt kommen“, erklärte Lions-Pressesprecher Ulrich Stoltenberg.

Von Andreas Tappert