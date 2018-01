Live-Übertragung von 90 Operationen bei Gefäßmedizin-Kongress in Leipzig

Leipzig. Er ist seit Langem im Veranstaltungskalender von Leipzigs Neuer Messe fest etabliert und bei der Teilnehmerzahl weiter auf Zuwachs programmiert: Von Dienstag bis zum Freitag wird der Weltkongress der Gefäßmediziner, der „Leipzig Interventional Course“ (Linc), mehr als 5000 Experten vereinen. Markenzeichen der von einer Industrieausstellung begleiteten Großveranstaltung sind Live-Übertragungen von Operationen aus 13 Kliniken in verschiedenen Ländern. Via Video-Schaltung verfolgen die Fachleute an riesigen Bildschirmen auf dem Messegelände, wie die Eingriffe etwa in Krankenhäusern in den USA, Italien und Frankreich, aber auch am hiesigen Uni-Klinikum (UKL) bei etwa 90 Patienten vorgenommen werden.

„Wir sind so ganz nah an der Praxis, wenn es beispielsweise um Operationen bei Gefäßverengungen oder Aneurysmen geht“, erklärte Kongress-Mitorganisator Professor Dierk Scheinert. Bis 2014 wirkte er am Park-Krankenhaus in Probstheida, wechselte dann ans UKL und leitet dort die im letzten Jahr mit neuen Räumen und Geräten ausgestattete Angiologie-Klinik. Scheinert gehörte 2005 zu den Mitbegründern von Linc, der damals mit 600 Fachbesuchern am Park-Klinikum und dem benachbarten Herzzentrum startete, fortan ständig bei der Teilnehmerzahl und der Bandbreite der behandelten Themen zulegte und aufgrund der Resonanz 2009 auf die Neue Messe zog.

Linc-Ableger gibt es mittlerweile in Hongkong, Sydney und New York. Zum Kernkongress in Leipzig kommen Ärzte aus rund 80 Ländern, die interaktiv bei den Live-OPs agieren. Scheinert: „Alle Fälle werden zunächst auf dem Kongress intensiv diskutiert, so dass jeder über die geplante Behandlungsstrategie umfassend informiert ist und diese dann auch bei der Übertragung nachvollziehen und daraus lernen kann.“ Vor allem gehe es diesmal um Patienten, die unter Gefäßveränderungen etwa an der Halsschlagader oder am Fuß leiden. „Eines der zentralen Arbeitsfelder der interventionellen Angiologen und damit auch Tagungsschwerpunkt ist der Einsatz von medikamentenbeschichteten Ballons oder Stents bei Gefäßverschlüssen.“

Mit dem Linc-Kongress wir das medizinische Konferenzprogramm für 2018 auf der Neuen Messe eingeläutet. Schon vom 17. bis 20. Februar steht mit den Jahrestagungen der Gesellschaften für pädiatrische Kardiologie und für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie der nächste Höhepunkt an. „Wir heilen Herzen“ ist er überschrieben, erwartet werden mehr als 2000 Gäste. Am 9. und 10. März wird das „Forum Hebammenarbeit“ ausgerichtet und vom 9. bis 12. Mai der Deutsche Röntgenkongress mit über 7000 Teilnehmern. Seit 2016 gibt es dieses Kongressschwergewicht auf dem Messegelände. Erstmals zu Gast ist dort vom 21. bis 24. Juni die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie, die zu ihrer Tagung mit über 3000 Besuchern rechnet. Traditionell zum Jahresende veranstaltet die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin ihren Kongress auf dem Messeareal. 2018 wird das vom 5. bis 7. Dezember geschehen – mit rund 4000 Fachleuten.

Von Mario Beck