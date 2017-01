Leipzig. Vor zwei Jahren fand der erste Veranstaltung der fremden- und islamfeindlichen Initiative Legida in Leipzig statt. Mehr als zwei Dutzend Mal sind die Rechtspopulisten seither mit ihren Parolen durch die Messestadt gezogen. Zum zweiten Jahrestag am heutigen Montag plant Legida eine Kundgebung an der Red Bull Arena und eine Demonstration durch das angrenzende Waldstraßenviertel. Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, Netzwerken und Privatpersonen will gegen den rechten Aufmarsch Gesicht zeigen.

LVZ.de begleitet die Ereignisse am 9.1.2017 mit einem Liveticker.