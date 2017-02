Leipzig. Am dritten Tag ihres Deutschland-Besuchs steht für Willem-Alexander (49) und Máxima (45) am Donnerstag eine Tour durch Leipzig auf dem Programm. Nach einer Übernachtung im Steigenberger Grandhotel in der Leipziger Innenstadt besichtigt das niederländische Königspaar am Morgen die Strombörse EEX und will anschließend im Stadtteilladen in Grünau mit Bürgern aus dem Viertel ins Gespräch kommen. Auch dem Alten Rathaus, dem Spinlab und dem Umweltforschungszentrum statten die Royals einen Besuch ab.

Der Königsbesuch im Liveticker:

Es berichten Kerstin Decker, Robert Nößler und Dirk Knofe