Leipzig

Im Leipziger Norden – gleich gegenüber vom Haupteingang des BMW-Werks – soll ab 2019 eines der größten und modernsten Logistik- und Zulieferzentren Mitteldeutschlands entstehen. „Wir rechnen mit mindestens 500 Arbeitsplätzen an dem neuen Standort“, sagt Sascha Petersmann, Deutschland-Chef des international tätigen Projektentwicklers Baytree Logistics Properties. „Das Baugrundstück mit mehr als 21 Hektar Fläche haben wir uns bereits gesichert.“

Bebauungsplan für BMW-Werk greift

Baytree ist ein Tochterunternehmen der Gesellschaft AXA Investments Managers – Real Estate, Europas größter Immobilienportfolio- und Vermögensverwalter mit Sitz in Frankreich. Das Grundstück in Leipzig biete „Platz für die Entwicklung von bis zu 113 000 Quadratmetern Logistikfläche der Klasse A in zwei Gebäuden“, teilte AXA IM gestern auf seiner Internetseite mit. „Der Standort liegt strategisch günstig gegenüber einer großen Automobilproduktionsanlage, zu der auch Elektroautos im Produktionsportfolio gehören. Die Gebäude können so konfiguriert werden, dass sie der Automobillogistik oder der allgemeinen Logistik dienen.“ Der geplante Park profitiere dabei von dem bestehenden Bebauungsplan als Industriegebiet für das Areal rings um das BMW-Werk. Dies biete den künftigen Mietern rund um die Uhr operative Flexibilität.

Erstes Projekt in Hannover

Die Deutschland-Sparte von Baytree startete erst im vorigen Jahr. Damals wurde in Hannover eine stillgelegte Industriebrache er­worben, die der Projektentwickler be­reits wiederbeleben und für geplante Bauten vorbereiten konnte, erläutert Petersmann. „Bis Ende 2019 soll dort eine Neuentwicklung mit 29 000 Quadratmetern Industrie- und Logistikflächen entstehen“, erklärt er. An der BMW-Allee 1 in Leipzig fallen die Dimensionen noch deutlich umfangreicher aus. Jeder der beiden zehn Meter hohen Hallenkomplexe verfüge über rund 57 000 Quadratmeter Nutzflächen, so Petersmann weiter. „Selbstverständlich werden hier hohe Qualitätsstandards gesetzt. Das bezieht sich vor allem auf technologiegestützte Funktionen, das Design, den Umgang mit natürlichen Ressourcen und das Wohlbefinden der Mitarbeiter.“ In den Außenanlagen würden Grünerholungsbereiche zur Pausengestaltung geschaffen. Auch auf die Gestaltung der Büro- und Sozialräume verwende Baytree viel Aufmerksamkeit. „Neben der weiter voranschreitenden Flächenknappheit ist das Arbeitskräftepotenzial inzwischen einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg von Unternehmensansiedlungen.“

Nachfrage im Bereich Elektro-Mobilität

Erste Gespräche fänden bereits mit Interessenten aus dem Bereich der Automobilindustrie und deren Zulieferern statt, erläutert Steffen Sauer, der den Bereich Industrie und Logistik im Leipziger Büro von Colliers International leitet. Dieser Spezialist für Gewerbeimmobilien betreut die Vermietung des Baytree-Parks. „Die Nachfrage kommt insbesondere aus dem Bereich der Elektro-Mobilität, von Batterie-Herstellern und deren Zulieferern. Doch natürlich sind die Flächen auch für weitere Industriezweige bestens geeignet“, sagt er. Dies reiche von Produktionsfirmen über City-Logistik bis zu Internet-Handels-Unternehmen.

BMW und Porsche erweitern Produktion

Sauer hat keine Zweifel, dass der Bau der ersten Halle 2019 starten kann. „Im Umkreis von BMW und Porsche gibt es keine modernen Produktions- und Lagerflächen mehr, die den Anforderungen der Zulieferer entsprechen. Beide Automobil-Werke erweiterten jedoch ihre Produktionskapazitäten deutlich.“

Autobahn-Auffahrt in der Nähe

Das Baytree-Areal liegt genau zwischen der Regensburger Straße und dem Standort von Schedl Automotive an der Alten Seehausener Straße. „Die Auffahrt zur Autobahn 14 ist nur einen Kilometer entfernt, der neue Logistik-Park ist auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar“, sagt er. Zudem sei es die letzte noch nicht vergebene Großfläche im Bereich jenes Bebauungsplans, der einst für die Ansiedlung von BMW in Leipzig erstellt wurde.

Von Jens Rometsch