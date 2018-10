Leipzig

Der Louise-Otto-Peters-Preis der Stadt Leipzig geht in diesem Jahr an die deutsche Rapperin Sookee. Er soll am kommenden Montag im Neuen Rathaus verliehen werden, wie die Stadt mitteilte. Die Berlinerin engagiert sich seit Jahren gegen Sexismus und Diskriminierung von Frauen in der Hip-Hop-Szene und gegen Rassismus und Deutschland.

Mit der mit 5000 Euro dotierten Auszeichnung würdigt die Stadt besondere Leistungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie wird jährlich im Wechsel an eine Organisation oder eine Person vergeben.

Der Preis ist nach der Schriftstellerin Louise Otto-Peters (1819-1895) benannt, die in Leipzig lebte und unter anderem Mitbegründerin des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins war. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. 2017 ging sie an die Organisation „Pinkstinks“.

Von LVZ/dpa