Seit das Buddehaus in Gohlis zu neuem Leben erwachte, ist wieder ordentlich was los in den altehrwürdigen Räumen der Villa Hilda, die 1890 als Wohnhaus erbaut und seit 1956 als Kulturhaus genutzt wird. Seit Januar 2017 ist der Verein Fairbund Betreiber des Buddehauses in der Lützowstraße 19. Die Angebote für alle Altersgruppen haben sich seither vervielfacht.