Leipzig

Quecksilber ist einer der gefährlichsten Giftstoffe, deshalb seit zehn Jahren sogar in Fieberthermometern und Barometern verboten. Doch eine Anlage zum Recycling von Altquecksilber und quecksilberhaltigen Abfällen betreibt die Firma GMR Gesellschaft für Metallrecycling seit Jahren in der Naumburger Straße in Plagwitz.

Nach einem Bericht des MDR-Magazins Exakt (am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr) leben in direkter Umgebung 30 junge Familien, ihre Kinder toben auf einem Spielplatz in unmittelbarer Nähe zur „größten Vakuumrecyclinganlage der Welt“, wie das Unternehmen selbst auf seiner Homepage schreibt. Die Behandlungskapazität liege bei 500 bis 1000 Tonnen pro Jahr.

Der sächsische Grünen-Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke hält den Standort für „nicht geeignet“. „Also ich rate dringend, dass gemeinsam mit dem Unternehmen hier Wege gesucht werden, diesen Standort aufzugeben für dieses Verfahren“, sagte er dem TV-Magazin. Ein Interview habe die Firma abgelehnt. Schriftlich versicherte die Geschäftsführung: „Die Sicherheit und gesundheitliche Unversehrtheit von Mitarbeitern und Anwohnern genießen oberste Priorität.“

Auch im Rathaus scheint man mit dem Standort der Firma offenbar nicht glücklich. „Heute würden wir aus stadtplanerischer Sicht und aus Umweltsicht so etwas in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung wohl auch nicht mehr zulassen“, erklärte die Leiterin des Umweltamtes, Angelika Fritsch, in dem Beitrag. „Aber das Unternehmen hat eine alte Bestandsanzeige. Sie dürfen dort am Standort bleiben. Ich habe keine Handhabe, es grundsätzlich zu verbieten.“

Die Anwohner, von denen viele lange Zeit gar nicht wussten, was in Fässern auf dem Gelände gelagert wird, fühlen sich mehr als unwohl mit dem giftigen Nachbarn. In einer Quecksilber-Recycling-Anlage im Ruhrgebiet war 2016 ein Behälter infolge einer Verpuffung geplatzt und hatte 35 Kilogramm des Giftmetalls freigesetzt. Vier Arbeiter wurden damals verletzt, einer lebensgefährlich.

Von K. S.