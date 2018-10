Leipzig

Am 7. August 1953 gründeten acht Männer in einem Kleingarten in Leipzig-Möckern einen Chor. Aus den acht Männern wurden über die Jahre hinweg 35. Und aus dem Gesang im Kleingarten ein Chor, der schon in verschiedenen Ländern Applaus einheimste.

Detlef Schneider ist seit 43 Jahren Dirigent des Männerchors Leipzig-Nord. Zusammen mit Michael Werner, dem ersten Vorsitzenden, blickt er auf eine langjährige Chorgeschichte zurück. „Vielleicht können wir nach dem Jubiläum wieder eine Auslandsreise machen“, sagt Werner. Es gehört schon fast zur Tradition des Chores, in anderen Ländern zu singen, passend zum Liedrepertoire. Denn der Männerchor singt oft in anderen Sprachen. Neben Budapest und Litauen sind die 35 Mitglieder auch schon in Japan gewesen.

Diesmal lädt der Männerchor selbst ein. Speziell für das Jubiläum kommen ein Kammerchor aus den Niederlanden und ein Männerchor aus Zwickau. Während der Zwickauer Männerchor sich zu den Leipzigern nach vorne gesellt, wird der Kammerchor hinter dem Publikum stehen und über die Zuhörer hinweg singen. Auch die Gäste in der Reformierten Kirche sollen ihre Stimmen erheben. Zu Anfang des Konzertes werden die drei Chöre einen Kanon anstimmen und die Gäste zum Mitsingen animieren. Ansonsten dürfen sich die Zuhörer am Gesang mit geistlichen sowie weltlichen Liedern aus der Renaissance und dem 20. Jahrhundert erfreuen. So stehen auf dem Plan Anton Bruckners „Trösterin Musik“, „Belle qui tiens ma vie“ von Thoinot Arbeaux, Mathieu Neumanns „Der Feuerreiter“ und viele mehr. Damit ist das Jubiläum nicht zu Ende, denn am Sonntag (7. Oktober) um 11 Uhr können Musikliebhaber dem Gesang der Chöre im Völkerschlachtdenkmal lauschen.

Von Nicole Grziwa