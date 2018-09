Leipzig

Unter dem Motto „Hambi bleibt!“ haben am Mittwoch unter anderem BUND Leipzig, die Grüne Jugend und Grünen-Politiker Jürgen Kasek für den Montagnachmittag zu einer Mahnwache aufgerufen. Ab 18 Uhr soll auf dem Leipziger Augustusplatz gegen die Rodung des Hambacher Forsts durch den Braunkohlekonzern RWE protestiert werden.

Kritisiert wird, dass ein 12.000 Jahre alter Wald einem Braunkohletagebau weichen muss, während in Berlin bereits am Ausstieg aus der Braunkohle gearbeitet wird. Braunkohle ist einer der umweltschädlichsten Energieträger. Bereits der Abbau hinterlässt massive Schäden an der Landschaft.

joka