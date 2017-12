Manfred Nestler bleibt Friedensrichter

Letzte Amtszeit in Großweitzschener Schiedsstelle

Er macht es noch ein letztes Mal: Großweitzschens Friedensrichter Manfred Nestler tritt zum neuen Jahr sechste und letzte Amtsperiode an. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einmütig zu. In fünf Jahren soll sein jetziger Stellvertreter Thomas Malkowski das Amt übernehmen.