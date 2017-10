Margot Käßmann, Adam Krzemiński und weitere Prominente beim Lichtfest 2017

Leipzig. Mit den Rufen "Wir sind das Volk" und "Keine Gewalt" zogen am 9. Oktober 1989 rund 70.000 Demonstranten um den Leipziger Innenstadtring und leiteten damit das Ende der DDR ein. Die Stadt gedenkt dem historischen Ereignis auch am 28. Jahrestag kommende Woche Montag mit einem Lichtfest. Traditioneller Auftakt ist das Friedensgebet um 17 Uhr in der Nikolaikirche. Die Predigt hält in diesem Jahr Reformationsbotschafterin Margot Käßmann, die frühere Vorsitzende der evangelischen Kirche Deutschlands. Bei der anschließenden Rede zur Demokratie spricht in diesem Jahr der polnische Buchautor Adam Krzemiński.

Für die Hauptveranstaltung ab 20 Uhr auf dem Augustusplatz hat Jürgen Meier, künstlerischer Leiter des Lichtfests, in diesem Jahr ein neues Konzept erdacht. Unter dem Motto "Aufbruch - Verantwortung - Offenheit" bestimmen eine Stunde lang Talk, Jazz und Video den Abend. Moderator Claudius Nießen vom Deutschen Literaturinstitut begrüßt mehrere Gäste und spricht mit ihnen über die Erinnerungen an den Herbst 1989. Thema sind auch die dramatischen Entwicklungen im heutigen Europa und der Welt. Zu Gast sind unter anderem der Journalist Jürgen Engert (früher Leiter des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin und Moderator des Magazins Kontraste), Juliane von Reppert-Bismarck (Journalistin und Gründerin der Organisation "Lie Detectors"), Filmerin Anke Ertner ("Generation '89 - Erwachsenwerden im Wendejahr") und Lutz Kinkel, Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig.

Zwischen den Gesprächen spielt das Stephan König Jazz Quartett fünf für das Lichtfest geschriebene Kompositionen. Veranstalter ist wie immer die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH.

Einschränkungen für den Verkehr

Ab 17 Uhr wird die Mittelfahrbahn auf dem Augustusplatz gesperrt, ebenso die Goethestraße zwischen Brühl und Georgiring. Die Zufahrt zur Tiefgarage Augustusplatz ist über den Georgiring, Höhe Oper möglich, die Ausfahrt über die Goethestraße. In der Kleinen Ritterstraße und der Goethestraße gelten dann Halteverbote.

Die Straßenbahnen der Linien 4, 7, 12 und 15 fahren ab 19 Uhr über den Georgiring und bedienen die Haltestellen Augustusplatz im Georgiring und Grimmaischer Steinweg.

chg