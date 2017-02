Leipzig. Trotz der Schulferien steigt die Zahl der Masernerkrankungen in Leipzig „weiter dramatisch an“, wie das Gesundheitsamt am Freitag mitteilte. Allein in den vergangenen zwei Wochen wurden über 20 neue Fälle registriert, seit dem 9. Januar haben sich in der Messestadt damit bereits mindestens 50 Menschen mit dem Virus angesteckt. Besorgt zeigt sich das Gesundheitsamt vor allem darüber, dass „der derzeitige Masernausbruch eine deutlich höhere Dynamik aufweist, als der von 2015“. Damals waren 74 Fälle in knapp vier Monaten gemeldet worden. Für die kommenden Wochen wird ein weiteres Ansteigen der Fälle erwartet.

Die zuletzt gemeldeten Viruserkrankungen verteilen sich auf mehrere Stadteile, betroffen sind sowohl ungeimpfte Kinder als auch unvollständig geimpfte beziehungsweise ungeimpfte Jugendliche und Erwachsene.

Das Gesundheitsamt appelliert an alle Leipziger, im Impfausweis zu kontrollieren, ob sie geimpft sind beziehungsweise eine zweite Impfung erhalten haben. Falls nicht, sollte diese schnellstmöglich nachgeholt werden. Von Bedeutung ist dies laut der Behörde vor allem für junge Eltern, da Babys in den ersten Monaten noch nicht gegen Masern geimpft werden können, bei ihnen aber am häufigsten Komplikationen auftreten. Nur wenn Babys von Personen umgeben sind, die selber geimpft sind oder die Krankheit schon hatten, werden diese Kontaktpersonen als Überträger ausgeschlossen.

luc