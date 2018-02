Masernfall in Leipzig – Gesundheitsamt rät zum Impfen

Leipzig. In Leipzig ist eine ungeimpfte Jugendliche an der Infektionskrankheit Masern erkrankt. Nun überprüft das Gesundheitsamt das Umfeld der Betroffenen, um eine mögliche Verbreitung und weitere Ansteckungen zu verhindern, so die Stadt Leipzig in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die Kinderkrankheit ist hochansteckend und kann im frühen Stadium mit einem grippalen Infekt oder einer Grippe verwechselt werden. Kinderärzte, Bereitschaftsmediziner der KV Sachen und die Kliniken wurden informiert, dass eine Erkrankung in Leipzig sowie eine weitere Infektion im Landkreis festgestellt wurden.

Aufruf zum Impfen

Das Gesundheitsamt bittet in diesem Zusammenhang vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, ihren Impfstatus zu überprüfen und sich gegebenenfalls gegen Masern impfen zu lassen.

Durch eine zweimalige Impfung oder durch die überstandene Krankheit können Menschen vor der Ansteckung und Übertrag des Virus geschützt werden. Da Kinder in den ersten Lebensmonaten noch nicht vor Masern geimpft werden können, ist für sie eine Erkrankung besonders gefährlich und es kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen. Eltern werden aufgerufen, ihre Kinder vor einer Ansteckung zu schützen.

Eine Masernerkrankung ist meldepflichtig und wird unter anderem an roten Hautflecken und Fieber erkannt. Ähnliche Symptome werden in den Wintermonaten häufig mit Grippe in Zusammenhang gebracht. Auch die akute Erkrankung der Atemwege ist ein Symptom beider Krankheiten.

dei