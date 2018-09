Auf der Galopprennbahn im Scheibenholz wird am Sonnabend wieder Leipzigs schnellstes Maskottchen gesucht. Beim Spätsommerrenntag gehen 68 Pferde an den Start. Auch eine hochkarätige Stute reist aus Köln an. Auf einen Start des Hengsts „Leipzig“ müssen die Turf-Fans noch warten.