Die Szenerie wirkt wie eine Spontandemonstration am Sonnabend in der Leipziger Südvorstadt. Hunderte Familien stehen in der Lößniger Straße auf dem Fußweg und der Fahrbahn. Dicht gedrängt schieben sie sich Stück für Stück vorwärts, dazwischen taucht immer wieder ein Streifenwagen der Polizei auf. Die jungen Familien wollen allerdings nur einen Anmeldeschein ausfüllen.

Die Johanniter vergeben in der neu gebauten Kindertagesstätte „Tillj“ bis zum Ende des Monats 45 Krippen- und 120 Kindergartenplätze. „Wir suchen seit mehr als einem Jahr einen Platz und hoffen nun hier etwas zu bekommen“, sagte Kay Thunig, der ebenfalls in der Schlange steht. Der junge Vater hat es schon mehrfach über Onlineanmeldungen versucht. „Die Kindergärten sind mit diesem System aber vielfach überfordert“, glaubt er. Trotz des Gedränges laufe bei den Wartenden als friedlich und entspannt ab.

„Unsere Kräfte mussten aber ordnend eingreifen“, hieß es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Thunig berichtet auch von Beschwerden, weil sich so viele Menschen in der Nebenstraße breit machen. Die Polizei habe sogar gedroht, die Ansammlung aufzulösen.

Von 10 bis 12 Uhr bestand an diesem Sonnabend die Anmeldechance. Am kommenden Sonnabend öffnen die Johanniter noch einmal für zwei Stunden. Thunig und seine Mitbewerber müssen dann bis Ende Mai warten. Bis dahin sollen alle Zusagen im heimischen Briefkasten liegen.

mro