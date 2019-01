Lokales Auffahrunfall - Massenkarambolage auf der A9 bei Leipzig Vier Autos sind am Samstagmorgen auf der A9 in Höhe Leipzig West ineinander gekracht. Sieben Insassen wurde verletzt.

Auf der A9 an der Abfahrt Leipzig West ist es am Sonnabend zu einer Massenkarambolage gekommen. Vier Autos waren an dem Unfall beteiligt. Quelle: Michael Strohmeyer