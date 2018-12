Leipzig

In seinem neuen Film geht es um Konsum, Liebe und Handynutzung. Am Mittwochabend stellte Matthias Schweighöfer „100 Dinge“ im Leipziger Kino Cinestar vor. Da schlagen einige Herzen höher. Ob der Knackpo am Ende des Films die Augen glänzen lässt, oder weil der Besitzer desselben auf einmal vor dem Kinosaal steht? Die Begeisterung ist auf jeden Fall groß. Bevor er von der hyperventilierenden Fanmasse um Autogramme und Selfies gebeten wurde, löchern die etwa 1000 Kinobesucher den Frauenschwarm mit Fragen.

Zu Weihnachten wünscht sich Schweighöfer Ruhe und ausreichend Schlaf

Mit ruhiger Stimme verrät der 37-Jährige im Kapuzenpullover, dass seine Kinder zu Weihnachten wenige, ausgewählte Geschenke bekommen. Er und seine Partnerin Angelika Schromm würden sich mit einer „guten Flasche Wein und Essen“ begnügen. Sein größter Wunsch zum Fest ist ohnehin Ruhe und mehr als neun Stunden Schlaf. Vielleicht klappt das ja nun, da die Werbetour zu Ende ist. Leipzig war die letzte Stadt, in welcher Schweighöfer den Film präsentierte.

In „100 Dinge“ wettet Toni ( Schweighöfer) mit seinem Kumpel Paul ( Florian David Fitz), dass sie 100 Tage auf alles verzichten können. Jeden Tag bekommen sie ein Ding ihres Besitzes zurück. Schnell wird klar, dass Konsum nicht glücklich macht. Nach dem Film, der auch in Leipzig gedreht wurde, habe sich für ihn „nicht wirklich was geändert“. Generell konsumiere er nicht viel, habe noch nie viel Freude am Shoppen gehabt. Der Schauspieler gibt sich genügsam: Er könne auf alles verzichten, sagt er. Ausprobiert habe er das allerdings noch nicht. Und: „Ich stehe schon auf und trink ´ nen Kaffee, aber eigentlich ist Kaffee ja auch nicht gut“, fügte er hinzu.

Leipzig findet Matthias Schweighöfer cool und crazy

Während der Produzent Schweighöfer so mit seinen Fans plaudert, ruft ihn der Regisseur Florian David Fitz aus Remscheid an. Die zwei Männer scherzen herum, sprechen Sächsisch miteinander – besser: Schweighöfer, der in Chemnitz aufgewachsen ist, korrigiert Fitz. „Du musst aufhören zu sächseln, du bist Bayer. Die Leute waren gerade noch begeistert von dir“, weist er seinen Kollegen, mit dem er auch schon in „Der geilste Tag“ vor der Kamera stand, zurecht.

„ Ostdeutschland ist Heimat für mich“, sagt Schweighöfer der LVZ. Hier lebe ein „anderer Schlag von Menschen“. „Sie sind immer sehr freundlich, aber immer so gesund naiv. Ich glaube, das ist eher so die offene Herzlichkeit“, beobachtet der Schauspieler. Leipzig sei eine coole, „crazy“ Stadt geworden. Besonders beeindrucken Schweighöfer die vielen jungen Menschen in den Straßen der Messestadt – und die Kneipen. Fünf Drehtage verbrachte er für „100 Dinge“ in Leipzig.

Von Theresa Held