Mehr Verletzte trotz weniger Unfällen in Leipzig – Schwerpunkte im Fokus

Leipzig. Die Stadt Leipzig hat erstmals einen detaillierten Verkehrsunfallbericht vorgelegt. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei wurden alle Unfälle im vergangenen Jahr kategorisiert, Ursachen verglichen und bei Häufungen Unfallschwerpunkte benannt. Sieben Streckenabschnitte haben die Verkehrsplaner für zeitnahe Veränderungen in den Fokus gerückt. Dazu zählen unter anderem die Einmündung Cottaweg zur Jahnallee sowie die Kreuzungen Marschner-/Käthe-Kollwitz-Straße und Bernhard-Göring-/Richard-Lehmann-Straße. Bei anderen bekannten Problemfällen, wie etwa an der Ostseite des Hauptbahnhofes, sind sinnvolle Verbesserungen aufwendig, wird eine Lösung länger dauern.

Insgesamt krachte es im vergangenen Jahr 13.758 mal auf Leipzigs Verkehrswegen – 779 weniger als noch 2012. Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) sieht das als Erfolg: „Trotz des inzwischen wesentlich größeren Verkehrsaufkommens durch Touristen und Hinzukommende, ist die Zahl der Unfälle gesunken“, so Dubrau am Montag. Dazu beigetragen hätten auch bereits in den vergangenen Jahren entschärfte Unfallschwerpunkte, wie der sanierte Kreisverkehr an der Karl-Tauchnitz-Straße oder die mit Radstreifen versehen Kreuzung Volbeding-/Zeumerstraße.

Steigende Zahl an Radfahrern in Leipzig

Weniger erfreulich ist allerdings der gleichzeitige Anstieg der Zahl der Verletzten auf 2536 Personen anno 2016, 169 mehr als vor fünf Jahren. 375 erlitten sogar schwere Verletzungen, 14 Menschen starben im vergangenen Jahr auf Leipzigs Straßen – darunter fünf Radfahrer und drei Fußgänger. Gründe für den Anstieg: Die steigende Zahl an Fahrradfahrern in Leipzig, sagt Thomas Schulze, Chef der Unfallkommission. „Es gibt zwar keine direkte Nachweisbarkeit, aber man kann das an der Statistik schon erkennen.“ Für Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, ist deshalb klar, es muss noch mehr für die Sicherheit der Radfahrer getan werden. „Wir kommen mit den geplanten Maßnahmen nicht schnell genug hinterher, müssen da künftig noch nachlegen.“

Auch wenn Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern sich in der Wahrnehmung scheinbar häufen, sind sie in der Statistik zumindest nur ein kleinerer Teil, so Dubrau am Montag. Das belegen auch die Zahlen der Polizei: Im vergangenen Jahr waren an 1262 der insgesamt 13.758 Unfälle Radfahrer beteiligt. Die meisten Unfälle passieren zwischen motorisierten Fahrzeugen. Hauptunfallursache waren zuletzt beispielsweise Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren sowie ungenügender Sicherheitsabstand der Fahrzeuge.

Baubürgermeisterin Dubrau führt zudem auch eine grundsätzlich gestiegene Aggressivität auf Leipzigs Straßen an, die ihr Sorgen bereite. „Die gegenseitige Rücksichtnahme muss größer werden, um Menschenleben zu sichern“, so Dubrau. Jede Kreuzung sei eine Konfliktsituation. Immerhin: Zumindest bei der Verkehrssicherheit für Kinder klappt die Rücksichtnahme bereits gut: „Das hohe Sicherheitsniveau, das wir mittlerweile bei den Schulwegen erreicht haben, muss Vorbild sein für alle Verkehrswege in der Stadt“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Montag.

Von Matthias Puppe