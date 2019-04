Leipzig

Für die Einführung eines günstigen 365-Euro-Jahrestickets haben bisher mehr als 7000 Leipziger unterschrieben – in den nächsten Wochen sollen es 10.000 sein. Das erklärte der Ökolöwe Umweltbund am Donnerstag. In der kommenden Stadtratssitzung im Mai soll entschieden werden, ob ein Konzept erstellt wird, das Wege für die Einführung des Tickets aufzeigen soll. Eine Mehrheit dafür ist aber noch nicht sicher.

„ Leipzig muss jetzt Nägel mit Köpfen machen“, erklärt Tino Supplies vom Ökolöwen. „Der Stadtrat hat mit der Mobilitätsstrategie 2030 beschlossen, die Luftschadstoffe in Leipzig um 20 Prozent und den CO2-Ausstoß um rund 40 Prozent zu senken.“ Im September 2018 hatte der Stadtrat festgelegt, die Leipziger Fahrpreisspirale zu stoppen und Fahrgäste zu entlasten. Zukünftig sollen Fahrgäste 60 Prozent der Kosten für Bus und Bahn tragen, statt bisher 74 Prozent.

Vorbild für das geplante Jahresticket ist Wien. In Österreichs Hauptstadt wurde das 365-Euro-Ticket 2012 eingeführt. Dort stiegen mit Einführung des Tickets die Anzahl der Jahresabonnenten auf über 800.000 und der Nahverkehr macht in der Stadt inzwischen 38 Prozent am Verkehrsmix aus. Supplies sieht in der Einführung des 365-Euro-Tickets einen realistischen Weg für langfristig bezahlbare Fahrpreise: „Die Politik muss jetzt die Weichen stellen für einen zukunftsfähigen Nahverkehr. Der Ausbau des ÖPNV-Angebots muss Hand in Hand mit der Einführung des 365-Euro-Jahrestickets gehen.“

Von fbu