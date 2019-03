Leipzig

In Leipzig haben am Dienstag über hundert Menschen gegen die Urheberrechtsreform protestiert. Die zumeist jungen Leute trafen sich vor dem Hauptbahnhof und zogen anschließend durch die Innenstadt. Auf Plakaten wandten sie sich gegen den umstrittenen Artikel 13 des Gesetzes und forderten: „Save the Internet“.

Die Proteste fanden auch in weiteren deutschen Städten wie Dresden, Berlin oder Hamburg statt. Aufgerufen hatte für Leipzig das Bündnis „Save Your Internet“, beteiligt sind daran unter anderem die Jugendorganisationen von Linke, Grünen, Liberalen oder den Piraten.

Am Dienstag hatte das EU-Parlament für die umstrittene Urheberrechtsreform gestimmt – trotz Protest vor allem in Deutschland. Am Wochenende hatte es bereits eine größere Demo in Leipzig gegeben.

Leipziger EU-Abgeordnete stimmen gegen Gesetz

Für die seit drei Jahren diskutierte Reform stimmten am Dienstag 328 Abgeordnete, 274 waren bei 36 Enthaltungen dagegen. Das Gesetz muss jetzt noch von allen EU-Mitgliedstaaten im April ratifiziert werden.

Die beiden Leipziger EU-Abgeordneten stimmten dagegen: Hermann Winkler als einziger der 34 CDU/CSU-Parlamentarier. Er begründete sein Votum damit, dass er nicht überzeugt sei, dass mit der Richtlinie wirklich die Rechte der Kreativen geschützt werden. Constanze Krehl ( SPD) votierte wie fast alle SPD-Abgeordneten gegen die Urheberrechtsreform, weil es nicht gelungen sei, den Artikel 13 ( Uploadfilter) zu entfernen. Die EU-Staaten hatten den Kompromiss bereits bestätigt. Nun müssen sie noch final zustimmen.

