Leipzig

Das Bündnis Autofrei leben e.V. hat mit Unterstützung des ADFC e.V., Bündnis 90/Die Grünen und der Leipziger Linke über das Wochenende gleich vier Kundgebungen an der Leipziger Jahnallee angemeldet. Nach Angaben des Ordnungsamtes wird unter dem Motto „Fahrradfahren in der Jahnallee“ das Konzept einer „protected bike lane“, also einer breiteren und besser geschützten Fahrradspur, erprobt.

Am Freitag, Samstag, Montag und Dienstag soll jeweils am Nachmittag eine solche Fahrspur eingerichtet werden. Dafür gilt auf der Jahnallee stadtauswärts zwischen Waldstraße und Leibniz Straße von 14 bis 22 Uhr absolutes Halteverbot. Außerdem wird jeweils ab 15 Uhr die Fahrspur für Autos reduziert.

thiko