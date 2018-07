Leipzig

Das hätte dem guten Goethe wohl gefallen: Die Dichter-Silhouette übermannsgroß, dazu das berühmte Zitat „Mein Leipzig lob‘ ich mir“ thronen wieder über der Stadt. Der Aufbau der historischen Leuchtreklame auf dem Dach der Höfe am Brühl geht voran. Und jetzt naht die Premiere.

Rund 400.000 Euro hat das Einkaufszentrum in die Restaurierung des Schriftzugs investiert, der seit DDR-Zeiten Reisende in Leipzig willkommen heißt. Seit gut einer Woche werden die mächtigen Lettern auf Tiefladern in die Stadt gefahren. Goethes Leipzig-Lob und der Willkommensgruß in vier Sprachen ist statt mit Neonröhren mittlerweile mit speziellen LED-Leuchtschläuchen ausgestattet.

Zur Galerie Werkstattbesuch bei Leipzigs berühmtester Leuchtreklame: Bei Caralux in Rackwitz wird der Schriftzug "Mein Leipzig lob' ich mir" und ein Willkommensgruß in mehreren Sprachen denkmalgerecht restauriert.

Bis zum 26. Juli tüfteln die Techniker noch an der lichtabhängigen Steuerung des Schriftzugs. Dann darf endlich der Schalter umgelegt werden – und die Leipziger und ihre Gäste werden von oben mit guten Worten sanft beleuchtet. Das hätte dem guten Goethe wohl gefallen.

Zur Galerie Die Montage der historischen Leuchtreklame „Mein Leipzig lob’ ich mir“ und „Willkommen in Leipzig“ hat begonnen. In Einzelteilen werden die gigantischen Lettern und ein riesiges Stadtwappen aufs Dach gehoben. Am 26. Juli ist Leuchtpremiere.

Von lyn