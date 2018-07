Leipzig

Nach der Banneraktion am Leipziger Völkerschlachtdenkmal haben Aktivisten in Leipzig ein weiteres Zeichen pro Seenotrettung von Flüchtlingen gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, legten sich gegen 16.20 Uhr rund 20 Menschen in Warnwesten in den Brunnen auf dem Augustusplatz vor der Oper.

Die Gruppe habe sich in dem Brunnen „treiben“ lassen, um Tote im Mittelmeer zu simulieren, so die Polizei weiter. Die ganz Aktion habe nur wenige Minuten gedauert, so die Polizei weiter.

Am Vormittag sorgte das Banner mit der Aufschrift „Wie viele Leichen passen ins Mittelmeer? – Seenotrettung erlauben!“ am Völkerschlachtdenkmal für Aufsehen.

Von lyn