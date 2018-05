Leipzig

Karstadt muss bleiben – dieser Forderung haben Mitarbeiter am Mittwochmorgen mit einer Menschenkette am Kaufhaus in der City Nachdruck verliehen. Der Bestand des Kaufhauses steht auf der Kippe, weil es mit dem Eigentümer Differenzen um den Mietpreis gibt.

Auszubildende Adelin Streicher hatte außerdem eine Petition für den Erhalt der Filiale mit rund 400 Beschäftigten initiiert. Diese hatte am Mittwochmorgen bereits knapp 8000 Unterzeichner.

Mitarbeiter des Leipziger Karstadt-Warenhauses haben am Mittwoch in Leipzig mit einer Menschenkette gegen die Schließung protestiert.

Hintergrund der drohenden Schließung ist ein Streit um vorgesehene Mieterhöhungen um 68 Prozent, die Karstadt nicht akzeptieren will. Eigentümer ist nach LVZ-Informationen eine Luxemburger Tochter des Schweizer Familienunternehmens Even Capital. Das Unternehmen hatte den Mietvertrag für das Leipziger Kaufhaus zum 31. März 2019 gekündigt.

Spekulationen, der schwedische Möbel-Riese Ikea könnte danach in die Leipziger City ziehen, hatte Ikea-Deutschland-Sprecherin Chantal Gilsdorf zurückgewiesen.

