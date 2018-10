Leipzig

Auf der Neuen Messe läuft der Aufbau für die größte Hobbymesse Deutschlands auf Hochtouren. Von Freitag bis Sonntag präsentieren sich dort 625 Aussteller aus 13 Ländern bei der Messe „modell-hobby-spiel“. Die Veranstalter rechnen mit rund 100 000 Besuchern; die Schau ist die stärkste Publikumsmesse ihrer Art in Deutschland.

„Hobbys machen den Kopf frei für Neues“

„Auch wenn viele von uns immer weniger Zeit haben, werden Hobbys für uns immer wichtiger“, erklärt Leipzigs Messechef Martin Buhl-Wagner, als er die Details der Schau skizziert. „Hobbys machen locker und den Kopf frei für Neues.“

Die Messemacher betonen, dass sich ihre mittlerweile 23. Auflage der „modell-hobby-spiel“ längst nicht mehr nur an Kinder und Familien richtet. „Die meisten neuen Spiele sind für Erwachsene“, sagt Frank Noack, Geschäftsführer „Happy Shops“, der zurzeit insgesamt 6500 verschiedene Spiele in seinem Sortiment führt. „Pro Jahr listen wir 3000 neue Spiele.“

Der neueste Trends seien Spiele, „die sich selber weiter entwickeln“ – also Angebote, bei denen Felder während des Spiels mit Aufklebern verändert oder sogar Spielkarten zerrissen werden. Oder Spiele, die mit Eiswürfeln gespielt werden, die während des Spiels schmelzen. „Viele Leute fühlen sich vereinsamt, weil sie sich mit Computerspielen von anderen abgekapselt haben“, schildert der Händler. „Sie sehen Gesellschaftsspiele zunehmend als ein Gegenmittel, bei dem sie andere Menschen kennenlernen können.“

Carcassone zeigt sein neuestes Spiel

Das Angebot wird deshalb immer breiter. So präsentieren Leipzigs Messemacher in diesem Jahr ihren Besuchern in der Glashalle sowie in den Hallen 2, 3, 4 und 5 insgesamt fünf Themenwelten. Auf einer Spielwiese werden Brett-, Bewegungs- sowie knifflige Spiele gezeigt – unter anderem das millionenfach verkaufte Spiel Carcassone, dessen neuester Teil der „Around the World Serie“ erstmals zu sehen ist.

Ein Tekkie-Areal soll zeigen, wie modernste digitale Technik zunehmend in den Hobbybereich vordringt – und die Bastler damit vertraut machen. Der Aussteller GoCNC will zum Beispiel High-Tech-Fräsen präsentieren, die im Hobbybereich neue Möglichkeiten eröffnen: von feinsten Gravuren bis hin zu großflächigen Schnitten einer Vielzahl von Materialien. Individuelle Objekte sollen auch mit 3D-Druckern entstehen. Besucher können ihr Spielzeug selber entwerfen und ausdrucken, versprechen die Organisatoren. Conrad Electronic präsentiert dafür die neuesten Drucker und Shapewerk zeigt, wie Modellbahnfans diese nutzen können.

Hochleistungstechnologie in der Luft soll die Erlebniswelt Multicopter präsentieren. Besucher können dort mit einem Simulator in die Welt des Drohnenflugs einsteigen. Wer Talent beweise, dürfe anschließend einen echten Multicopter fliegen und damit gegen Profis antreten.

Machtbox-Designer Lugo bringt Sondermodell mit

In einer Modellwelt werden knapp 40 Anlagen präsentiert. Fans der Matchboxautos können auch den Designer Abe Lugo treffen, der für eine Autogrammstunde aus Amerika anreist. Er bringt ein auf 300 Exemplare limitiertes Sondermodell des Mercedes G 550 mit, das am Stand des Matchbox Clubs Deutschland verkauft wird. Als besonderes Einzelstück ist außerdem eines von nur elf goldenen Matchbox Ambassador Busmodellen zu sehen, dessen Versicherungswert 10 000 Euro beträgt.

Außerdem gibt es eine Sammlerecke, die Schätze aus der Briefmarken- und Automodell-Welt bereithalten soll – am Stand der LVZ Post gibt es einen Sonderstempel, Briefmarken mit dem eigenen Foto und eine Sonderedition des Congress Center. Als Inspiration für Gestalter ist ein Kreativraum gedacht, der mit Angeboten rund um das Basteln, Malen, Handarbeiten und Tortendekorieren aufwartet.

Info: Geöffnet ist die Messe am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintrittskarten gibt es online unter www.modell-hobby-spiel.de/ticket sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von Andreas Tappert