Leipzig

Der 7. Oktober 2017 war für die Bewohner des Mehrfamilienhauses im Meusdorfer Barclayweg 16 ein schicksalhafter Tag, den sie wohl nie vergessen werden: Eine verheerende Explosion in einer Drei-Raum-Wohnung verletzte vier Mieter zum Teil schwer; eine Frau schwebte sogar in Lebensgefahr. Der Schuldige – ein Hausbewohner, der Geld bei seiner Hausratversicherung kassieren wollte – ist inzwischen verurteilt und sitzt eine mehrjährige Haftstrafe ab. Jetzt ist auch klar, wie es mit dem Gebäude weitergeht: Die vier oberen Geschosse werden abgebrochen und neu errichtet. Die Abbrucharbeiten haben begonnen.

Neubau soll Vorgängerbau gleichen

Weil die Explosion schwere Schäden an dem Gebäude verursacht und es teilweise unbewohnbar gemacht hatte, gab es in der Folge umfangreiche Begutachtungen. „Resultat war, dass aufgrund der akuten Einsturzgefährdung das Gebäude nicht komplett erhalten sowie saniert werden kann und teilweise zurückgebaut werden muss“, sagt Samira Sachse, die Sprecherin des stadteigenen Großvermieters Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB). Das Kellergeschoss und das Erdgeschoss könnten laut Gutachten erhalten bleiben.

Sobald der Rückbau der vier oberen Geschosse geschafft ist, will die LWB mit dem Wiederaufbau des Gebäudes beginnen. „Das Haus wird so errichtet, wie es vor der Explosion war. Es wird sich also wieder optisch ohne Auffälligkeiten in die Gebäudezeile einordnen“, betont die Sprecherin.

Wiederaufbau kostet 1,2 Millionen

Die Kosten für den Teilabriss veranschlagt die LWB mit rund 85 000 Euro. Sie werden von der Versicherung des Unternehmens getragen. Der Wiederaufbau soll bis zur Bezugsfähigkeit der Wohnungen rund 1,2 Millionen Euro kosten, die Abbruchkosten sind in dieser Summe enthalten. Diese entspricht exakt der Schadenssumme, die schon bei den Gerichtsverhandlungen genannt worden war. Hinzu kommen die vernichteten Einrichtungsgegenstände, die die Betroffenen bei ihren privaten Versicherungen geltend gemacht haben.

„Unsere Versicherung übernimmt unsere gesamten Kosten“, betont LWB-Sprecherin Sachse. „Der Rohbau des Gebäudes soll bis Ende September stehen.“ Die Zeitspanne für den Innenausbau wird bis Februar 2020 veranschlagt. Der Großvermieter rechnet intern damit, dass die Vermietung der zehn wiedererrichteten Wohnungen im März 2020 beginnen kann.

Mieter haben neue Wohnungen gefunden

Die Mieter des Hauses Barclayweg 16 haben ihre Wohnungen bereits seit Langem verlassen. Denn nach der Explosion durften sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr in ihre Wohnungen. Auch ihre persönlichen Gegenstände konnten sie erst nach Sicherungsarbeiten aus ihren Zimmern holen.

Die LWB organisierte zunächst für alle, die es wünschten, interimsmäßige Unterbringungen. Weil bei einigen das komplette Hab und Gut zerstört worden war, lebten sie dort auch mit fremden Sachen. Für acht der insgesamt zehn Mietbereiche konnten dann im LWB-eigenen Bestand neue Wohnungen gefunden werden. Die Bewohner von zwei zerstörten Wohnungen wechselten zu privaten Vermietern.

Von Andreas Tappert