Mieten in Leipzig dürfen nicht mehr so schnell steigen

Leipzig. Maximal um 15 Prozent innerhalb von drei Jahren – nur so viel darf die Miete in Leipzig ab sofort steigen. Die Senkung der Kappungsgrenze wurde nach einem Stadtratsbeschluss bei der Staatsregierung beantragt und ist am Sonntag in Kraft getreten. Wie das Dezernat für Stadtentwicklung und Bau am Montag mitteilte, gilt die Verordnung zunächst bis zum 30. Juni 2020.

Bisher war es in Leipzig möglich, die Kosten für bestehende Mietverträge um bis zu 20 Prozent bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zu erhöhen. Das ist gesetzlich aber nur möglich, wenn der Wohnungsmarkt nicht als angespannt gilt.

Antrag im August

Deswegen wurde in der ersten Fassung der Kappungsgrenzenverordnung vom Juni 2015 die Erhöhung im Freistaat zunächst nur für Dresden gedrosselt. Mittlerweile gelte aber auch der Leipziger Wohnungsmarkt als angespannt, heißt es.

In der Messestadt hatten sich unter anderem die Grünen, die Linkspartei und die SPD dafür eingesetzt, dass die Grenze reduziert wird. Im Mai 2017 beschloss der Stadtrat schließlich die Absenkung, im August folgte der Antrag bei der Staatsregierung.

jhz