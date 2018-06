Leipzig

„Für den Aufbau einer solidarischen Nachbarschaft“ und „Wir bleiben alle“ steht auf den Plakaten. Am Donnerstag demonstrierten Mieter und Unterstützer in Leipzig-Connewitz gegen Mieterhöhungen und Kündigungen.

Die Stadt- und Landespolitikerin Juliane Nagel (Linke) schildert den Konflikt in der Thierbacher Straße 6 so: „Die Mieterinnen und Mieter wehren sich nun schon seit fünf Jahren gegen ihre Entmietung und rigoroses Vorgehen des Eigentümers.“

Laut Nagel war von Seiten des Hauseigentümers die Aufstellung eines Baugerüsts für diese Woche angekündigt. Unter dem Motto „Bezahlbares Wohnen für alle“ machten die Bewohner ihr Anliegen publik und harrten am Donnerstag vor dem Haus aus.

Modernisierungsankündigungen und Kündigungen seien bereits zweimal auf juristischem Wege abgewendet worden. Noch sei in der Thierbacher Straße bezahlbarer Wohnraum vorhanden, so Nagel weiter, doch der werde stadtweit und auch in Connewitz knapp. Sie forderte mehr Respekt für langjährige Mieter.

Immer wieder flammen in Leipzig Konflikte zwischen Altmietern und neuen Eigentümern auf. In der aktuellen Bürgerumfrage der Kommune benannten die Leipziger steigende Mieten als zweitgrößtes Problemfeld.

Von lyn