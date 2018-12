Leipzig

Der Migrantenbeirat fordert, dass die Mitglieder künftig von Leipzigs Migranten gewählt werden. Bislang wurden die Mitglieder – sechs aus den Fraktionen sowie 16 Migranten – vom Stadtrat benannt. Bereits im Oktober 2014 hat der Stadtrat eine Änderung des Einrichtungsverfahrens des Migrantenbeirates beschlossen. Das Ernennungsverfahren wurde bislang noch nicht geändert.

Im Oktober dieses Jahres legte die Stadtverwaltung einen Antrag vor, in welchem sie fordert, das bisherige Verfahren zur Berufung der Beiratsmitglieder beizubehalten. Die Benennung der Beiräte sei im Hinblick auf Repräsentativität und Qualifikation der Mitglieder besser als eine indirekte Wahl, heißt es in der Begründung. Der Migrantenbeirat forderte daraufhin erneut Wahlen der Mitglieder des Gremiums, welche nicht im Stadtrat sitzen. In der Begründung heißt es: „Das Übergehen des Stadtratsbeschlusses aus 2014 sowie der Arbeit und des Votums des Migrantenbeirates ist ein Affront.“ Die Beiräte sind sich allerdings uneins, ob auch Menschen mit Migrationshintergrund wahlberechtigt sein sollen.

Ein Befürworter der Wahl des Migrantenbeirats ist Mohamed Okasha. Der 33-Jährige lebt und promoviert in Leipzig. Seit Oktober ist er Koordinator des Netzwerks Migrantinnenbeiräte in Sachsen.

Warum ist die direkte Wahl des Beirates für Migranten in Leipzig so wichtig?

EU-Bürger dürfen ihre Stimme nur bei Kommunalwahlen abgeben, Migranten aus Nicht-EU-Ländern dürfen in Deutschland gar nicht wählen. Sie haben also kein Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen. Durch Wahlen und auch durch eine Kandidatur können sie selbst mitbestimmen. Viele werfen Migranten vor, dass sie nicht demokratisch sind, ein patriarchales System an ihre Kinder weitergeben. Da muss ich sagen: Die Wahlen wecken die demokratischen Werte.

Gibt es das Wahlrecht bereits in anderen sächsischen Städten?

Nur in Dresden wird der Migrantenbeirat gewählt. Anders als in Leipzig haben die Mitglieder dort allerdings kein Antragsrecht, welches sehr wichtig für die politische Teilhabe ist. Ansonsten gibt es nur in Chemnitz und Zittau Vertreter für die Migranten der Stadt. Sie werden allerdings benannt, nicht gewählt. Es ist sehr wichtig, dass noch vor den nächsten Kommunalwahlen beschlossen wird, dass der Migrantenbeirat in Leipzig gewählt wird. Das hätte eine Signalwirkung.

Warum ist die Änderung so dringend?

Ich habe Angst vor den bevorstehenden Wahlen. Wir reden jetzt mit Politikern von SPD, Grünen und Linken – ich weiß nicht, ob die nach den Kommunalwahlen noch im Stadtrat sitzen. Ich möchte meinen Teil gegen den Rechtsruck beitragen. Zudem weiß ich, wie wichtig Wahlen sind. Ich war selbst bei der Revolution in Ägypten aktiv. Einmal in meinem Leben durfte ich demokratisch wählen, das war 2012. Ich denke, den meisten Migranten geht es da ähnlich. Wir haben einen großen Respekt vor freien, geheimen Wahlen.

Von Theresa Held