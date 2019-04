Leipzig

Verdorbene Milch soll mehrere Kleinkinder in einer Kita im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen vor gut einer Woche krank gemacht haben. Alle anderen Lebensmittel könnten inzwischen mit hoher Wahrscheinlichkeit als Auslöser ausgeschossen werden, teilte die Stadt auf Anfrage von LVZ.de mit.

Das Krankheitsbild mit heftiger Übelkeit sowie einer apathischen Reaktion der Kinder – sie waren zeitweise in sich zusammengesackt – würden ebenfalls für die Milch als Ursache sprechen. Das erklärte die Pressestelle der Stadt unter Berufung auf das Gesundheitsamt. Demnach hatten sieben von zehn Kindern von der H-Milch getrunken. Ohne Beschwerden blieben nur die drei, die abgelehnt hatten.

Wie lange war die H-Milch geöffnet?

Die Behörde hatte diverse Lebensmittelproben der Frühstücksversorgung untersucht. Dabei seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Auch Proben an Kita-Inventar wie Brettchen und Brotkörben seien nicht beanstandet worden.

Im Verdacht steht daher die Milchpackung. Vermutlich war sie bereits geöffnet gewesen – wie lange schon, sei nicht mehr nachzuvollziehen, hieß es.

Leere Milch aus dem Müll geholt

Als die Ärzte vor Ort eintrafen, war das Tetrapack leer und konnte nicht mehr analysiert werden. Die Polizei stellte die Packung aus dem Abfall sicher. Da die darin befindlichen Reste nicht für eine Analyse ausreichten, handele es sich bislang um eine unbestätigte Erklärung für die Beschwerden, so die Stadt. Sie ist auch Träger des Kinderhauses am Agrapark.

Warum die Milch schlecht war, ist bislang noch ungeklärt. Die anderen Packungen der Charge, die die Kita von einem Lieferanten bezogen hatte, seien in Ordnung gewesen, hieß es.

Kinder mussten in Klinik – Toxine wahrscheinlich

Sieben Kleinkinder im Alter zwischen eineinhalb und zwei Jahren litten am Montag vergangener Woche nach dem Frühstück an heftiger Übelkeit. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen mussten über Nacht in der Klinik bleiben.

Anschließend wurden auch Stuhlproben der erkrankten Kinder analysiert. In zwei Fällen habe ein Staphylococcus aureus festgestellt werden können, so die Stadt. Da die Reaktionen so schnell auftraten, seien Toxine wahrscheinlich. Dieser Nachweis stehe aber noch aus.

Abschließendes Ergebnis steht aus

Die Polizei hatte die übrig gebliebenen Lebensmittel aus der Kita in der Bornaischen Straße sichergestellt und Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Da noch nicht alle Untersuchungsergebnisse vorliegen, sei „eine abschließende Bewertung des Erkrankungsgeschehens“ noch nicht möglich, hieß es am Mittwoch aus dem Gesundheitsamt.

Von Robert Nößler/jhz