Hasso Plattner, der Mitgründer und heutige Aufsichtsratschef des Software-Konzerns SAP (weltweit 82 400 Mitarbeiter) hat nun auch in Leipzig investiert. Nach LVZ-Recherchen erwarb seine Familie – über verschiedene Gesellschaften mit Sitz in Potsdam – eine deutliche Mehrheit an der The Post Development GmbH.