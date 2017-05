Leipzig. „Rainbowflash“ in Leipzig: Bereits zum siebten Mal tauchten am Mittwoch bunte Ballons den Himmel vielerorts in Sachsen in Regenbogenfarben – gegen Vorurteile und für Miteinander. Anlass der Aktion ist der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Auch auf dem Leipziger Augustusplatz stiegen hunderte Luftballons in den Himmel.

Ähnliche Aktionen gab es in Dresden, Chemnitz, Plauen, Zwickau und Pirna, wie der Lesben- und Schwulenverband Sachsen (LSVD) am Dienstag in Chemnitz mitteilte. Der internationale Aktionstag erinnert an den 17. Mai 1992. Seit diesem Tag definiert die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität nicht mehr als Krankheit.

jhz