Leipzig

Schritt halten ist nicht ganz so einfach, beim 35. Chaos Communication Congress (35C3) auf der Leipziger Messe – dem größten Hacker- und Netzexpertenforum Europas. Und das gilt nicht nur inhaltlich. Fachbesucher und Veranstalter wissen um die Weitläufigkeit der Konferenz und sind Inzwischen meist mit Roller-Scooter oder Skateboard unterwegs. Wer keinen fahrbaren Untersatz hat, hastet zu Fuß hinterher und verliert doch in den abgedunkelten Messehallen erstmal den Überblick: Überall Menschen mit Laptops, liegend in Hängematten, sitzend an spinnenhaften Tischkonstruktionen, beschäftig tippend im Fond von umfunktionierten Fahrzeugen. 16.000 Teilnehmer werden es in diesem Jahr beim Treffen der Netzexperten sein, inklusive ihrer Laptops, die üblicherweise mit vielen Aufklebern individualisiert wurden. Das sind wohl 15.500 mehr als beim ersten Kongress anno 1984 in Hamburg. Rekord, wieder einmal.

„Es geht uns um den menschlichen Austausch“

Chaos West, so nennt sich eine Initiative aus dem Ruhrgebiet, die eine der riesigen Flächen zum Vernetzen – in der Fachsprache Hackerspace genannt – erdacht hat. „Wir sind mit 40 Leuten seit Mitte Dezember hier, um aufzubauen“, erzählt Shantalya aus Düsseldorf. Zum Konzept gehören auch fantasievolle Lichtbögen, mal in Form von startenden Raketen, mal als LED-Baum. „Wir wollen, dass die Leute in ihren Hackerspaces nicht allein arbeiten, sondern dass sie alle zusammenkommen können. Es geht uns um den menschlichen Austausch“, sagt sie. Überaus menschlich und gar nicht technisch, so funktionieren auch andere Dinge beim 35C3. Florian aus Mannheim betreibt eine waschechte Kongress-Post, genannt „Delivering Memories“. Diese besteht im Grunde nur aus zwei Kisten zum Einwerfen und einer famosen Idee. „Du schreibst auf deine Karte, wie der Empfänger aussieht, und dann wird sie einfach hingebracht“, erklärt er. Aber von wem eigentlich? Egal, von jedem, sagt er und gibt dem Autor eine Karte für „Chrissi am Twitter-Drucker“ in die Hand. Wird schon, denken beide.

Der Hackerkongress ist vor allem auch Gegenkultur

Neben den Hackerspaces dominieren beim Kongress nicht minder beeindruckende Vortragsarenen, die hier „Borg“, „Adams“ oder „Clarke“ heißen. Tausende lauschen dort Fachthemen, die für Aussenstehende nicht immer leicht zu durchdringen sind. Antonia Hmaidi erklärt zum Beispiel das „Social Credit System in China“. Sie spricht Englisch. Zuhörer, die unsicher sind, können den kongresseigenen Übersetzungsservice im Web nutzen. Andere Vorträge sind offener, es geht häufig um Datenschutz, den zunehmend gläsernen Bürger, Überwachung, Kontrolle, Gegenmaßnahmen. Keine Frage, der Hackerkongress ist vor allem auch Gegenkultur, inhaltlich, ästhetisch, nicht selten auch politisch.

Lichtbildausweise mit Wunschdaten

Eine solche Gegenmaßnahme, wenn auch mit Augenzwinkern, hat Jan von „Digital Courage“ aus Bielefeld im Sinn. An seinem Stand werden Passfotos gemacht und Lichtbildausweise gefertigt – mit Daten, die man sich selbst aussuchen kann. Die Ausweise sind zwar nicht offiziell zulässig, können aber dem Schutz der eigen Daten dienen, sagt er. „Immer, wenn es heißt: Weisen sie sich doch bitte mal aus, dann kann man diesen Ausweis rausholen. Steht ja schließlich groß drauf: Lichtbildausweis“, sagt Jan und lacht.

Vorträge und Forderungen

Im ersten Moment absurd klingt wohl auch, dass U-Boote im Mittelmeer Jagd auf Schlepper machen. EUROSUR heißt ein Satellitensystem, das unter anderem von der EU-Grenzschutztruppe Frontex benutzt wird. Staunen im Vortragssaal. Parallel wird an anderer Stelle über die vielen Pannen bei der Aufklärung der NSU-Morde oder die Netzpolitik der AfD im Bundestag gesprochen. Überall sind die Reihen dicht gefüllt, wird gebannt gelauscht und mitgeschrieben. Gleich zum Auftakt des Kongresses ging eine Forderung in die Welt, wissenschaftliche Forschungsergebnisse mögen künftig ungehindert allen Menschen zur Verfügung stehen.

35C3 noch bis Sonntag auf der Messe

Dass die Anliegen der Netzcommunity inzwischen tatsächlich vom Hackerkongress in den Rest der Welt getragen werden, hält der Wiener Thomas Lohninger für eine echte Qualität der Veranstaltung in Leipzig. Seine Organisation hat mehrfach den Bundestrojaner in Österreich verhindert, ist seit Jahren auch Gast beim Hackerkongress. „Früher in Berlin waren es 3000 Teilnehmer, die hauptsächlich nach Innen kommuniziert haben. Inzwischen sind es 16.000 Menschen, viele Medien sind da, es ist einfacher geworden, unseren Forderungen Gehör zu verschaffen“, sagt er. Das wird auch in den kommenden Tagen noch der Fall sein. Der Chaos Communication Congress tagt bis Sonntag auf der Messe in Leipzig. Besucher, auch ohne Roller-Scooter und ausgewiesenes Fachwissen, sind willkommen.

Von Matthias Puppe