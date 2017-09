Mit der Lieblingsclub-Bahn quer durch Leipzig – drei Optionen zur Wahl

Leipzig. Mehr als 1500 Namensvorschläge für die neuen Leipziger Straßenbahnen sind in den vergangenen Wochen bereits bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) eingegangen. Gesucht waren Lieblingsplätze, die die Messestadt lebens- und liebenswert machen. Eine Jury brütet nun über den eingesandten Ideen, soll daraus 40 Plätze herausfiltern, die künftig als „Mein Leipziger Lieblingsplatz“ tagtäglich auch als XL-Straßenbahn durch die Leipziger City rauschen. Eine der Bahnen soll offenbar dann auch die Leipziger Clubkultur repräsentieren. Denn wie die Verkehrsbetriebe am Donnerstag mitteilten, haben es auch „Ilses Erika“, „Distillery“ und „TV-Club“ als Vorschläge in die engere Auswahl geschafft.

Das Ilses Erika gehört seit vielen Jahren zur Leipziger Popkulturszene, machte sich mit Geheimtipp-Konzerten und vielfältiger, aber stilsicherer Musikauswahl einen Namen. Die Distillery ist nicht nur einer der ältesten, sondern einflussreichsten Techno-Clubs des Landes, in dem sich namhafte DJs die Klinke in die Hand geben. Auch der TV-Club, als studentische Partymeile, blickt auf eine langjährige Geschichte zurück.

Welche der drei langjährigen Institutionen des Leipziger Nachtlebens es letztlich auch tatsächlich auf eine der neuen Straßenbahnen schafft, soll nun per Facebook-Voting entschieden werden. Bis zum 3. Oktober sammelt die LVB dafür im Netz Stimmen ein.

Die ersten XL-Straßenbahnen sollen noch in diesem Jahr in Anwesenheit ihrer Namensgeber getauft werden, heißt es weiter. Bis zum Jahr 2020 werden insgesamt 41 Fahrzeuge in der Messestadt eingesetzt.

mpu

Die Clubs im Netz: www.ilseserika.de, www.distillery.de, tv-club-leipzig.de