Bernd Merbitz (62) will in die Politik und kandidiert für die CDU bei der Landtagswahl im September 2019: Der via LVZ angekündigte Wechsel des Leipziger Polizeichefs nach seiner Pensionierung sorgt für Aufsehen: Die wichtigste Frage, in welchem Wahlkreis tritt Merbitz konkret an, bleibt aber noch unbeantwortet.