Leipzig/ Mölkau. Neue Spielgeräte, neuer Ort – kurzum: Einen neuen Spielplatz soll es in Mölkau geben. Vom jetzigen Ort in der Paunsdorfer Straße soll es einen Umzug auf die Grünfläche an der Östlichen Rietzschke geben.

Am Montagnachmittag lädt deshalb das Amt für Stadtgrün und Gewässer Interessierte ein, sich an der Brücke am Anemonenweg zu treffen. Von 16 bis 17 Uhr soll es dort eine Infoveranstaltung geben.

Anlass für den neuen Spielplatz ist, dass die Geräte auf dem alten Spielplatz marode sind, wie das Amt mitteilte. Der alte Spielplatz sei zudem „räumlich beengt“ und „starkem Verkehrslärm ausgesetzt“.

