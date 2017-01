Leipzig. Weltstars gratulieren Lokalstar: Kulturveranstalter Peter Degner feierte am Montag seinen 63. Geburtstag. Das schönste Geschenk machten ihm zwei große Künstler mit ihrem Überraschungsbesuch: Schauspieler Armin Müller-Stahl (86) und Komponist Günther Fischer (72) klingelten gleich am Vormittag an seiner Tür in der Kreuzstraße. Auf der Durchreise zur Ostsee, wo Müller-Stahl wohnt, hatten sie extra eine Übernachtung in Leipzig eingelegt, um dem Impresario eine Freude zu machen. Als Geschenk brachten sie ihm ihre neueste gemeinsame CD mit, die es im Handel noch nicht gibt.

Degner und Müller-Stahl kennen sich seit vielen Jahren, trafen sich etliche Male hinter den Kulissen des Dresdner Semperopernballs. Bandleader Fischer hat mehrmals auf Degners Veranstaltungen in Leipzig gespielt, beispielsweise auf dessen Party zum 57. Geburtstag. Die Zusammenarbeit der Drei von der Couch geht weiter: Im Rahmen der Classic Open 2017 plant Peter Degner einen Abend rund um Armin Müller-Stahl und seine Malerei. Günther Fischer wiederum wird Gast bei P.D.’s neuem Veranstaltungsformat sein, das er demnächst öffentlich vorstellen will.

K. D.