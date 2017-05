Leipzig. Am 13. Mai laden die grüne Landtagsabgeordnete Claudia Maicher und Mitglieder der Internet-Plattform Mundraub zu einer „Mundraub-Kräuter-Tour“ durch Plagwitz. Beginn des zweistündigen Spaziergangs ist um 11 Uhr im grünen Raum am Kanal in der Zschocherschen Straße 59. Dabei sollen essbare Kräuter gezeigt und erklärt werden, wo man sich frei bedienen darf – und wo nicht.

Die ermäßigte Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro, Anmeldung bis 11. Mai unter buero@claudia-maicher.de oder unter 0341 /60 47 72 94.

Auf den Internet-Plattform Mundraub.org werden Standorte von öffentlich zugänglichen essbaren Pflanzen und Früchten gesammelt. Alleine im Raum Leipzig sind dort fast 1000 Standorte vermerkt.

