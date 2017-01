Leipzig. Der Leipziger Zoo wird seine vier Chinesischen Muntjak-Hirsche vorerst nicht töten und an die Raubtiere verfüttern. „Wir werden die Tiere bis auf Weiteres halten und fortwährend prüfen, ob das den tierschutzrechtlichen Vorgaben entspricht“, erklärte Zoodirektor Jörg Junhold. Zoo und Behörden befänden sich im Klärungsprozess, wie die EU-Verordnung zu verstehen ist und umgesetzt werden muss. Die zuständigen sächsischen Behörden hätten am Dienstag bekräftigt, dass sie keine Interpretationsmöglichkeiten sehen und eine Abgabe der Tiere nicht genehmigen.

Die öffentliche Debatte dreht sich um die Rechtsauslegung der EU-Verordnung 1143/2014. Sie listet 37 Arten auf, die sich außerhalb ihres Ursprungsraumes ausbreiten und die einheimische Tier- und Pflanzenwelt gefährden. Es soll unterbunden werden, dass sich diese Arten weiter vermehren oder entkommen können. “Wir haben einen ungeklärten Sachverhalt“, so der Zoodirektor. Aufgrund der Verordnung sei es nicht mehr möglich, die Muntjaks artgerecht zu halten, da sie sich nicht mehr fortpflanzen dürfen. Genau für diese Begründung erntet Junhold heftigen Widerspruch: Von „Scheinheiligkeit der Zoo-Verantwortlichen“ spricht die Tierrechtsorganisation Peta. „Zoos greifen ohnehin ständig in das Fortpflanzungsgeschehen und die Sozialstruktur ihrer Tiere ein – ohne Rücksicht darauf, ob sie darunter leiden oder nicht.“ Vielerorts werde die Fortpflanzung unterbunden, wenn es ins Zuchtmanagement passt.

Kritik kommt auch vom Deutschen Tierschutzbund. „In diesem Fall schiebt der Zoo zu Unrecht den schwarzen Peter auf die EU-Vorgaben“, heißt es in einer Erklärung. Man könnte die Muntjak-Haltung ohne Probleme auslaufen und die Tiere, die ohnehin eher solitär leben, bis zu ihrem natürlichen Tod im Zoo verbleiben lassen. „Insofern ist es allein die Entscheidung der Leipziger Verantwortlichen, wenn sie die Tiere töten wollen.“

Der Leipziger Zoo hatte schon lange vor, sich von seinen Zwerghirschen zu trennen, ebenso wie von den Dallschafen. Sie müssen der Themenwelt Südamerika weichen. Die Zwergmuntjaks sollten an einen Privathalter in Belgien gehen, was die sächsischen Behörden aufgrund der EU-Verordnung nicht gestatten. Die Europäische Kommission verweist dagegen auf eine Übergangsfrist bis 2. August 2017, in der Muntjaks noch abgegeben werden dürfen. Diese Aussage zur Übergangsfrist und damit zur Transportgenehmigung sei dem Zoo bislang nicht bekannt gewesen und habe ihn selbst überrascht, erklärte Junhold am Dienstag. Für eine Tierart mit einer Lebenserwartung von 20 Jahren wäre ein Übergangszeitraum von einem Jahr allerdings unerheblich. Die Übergangsfrist bezeichnete Leipzigs Zoodirektor als „versteckte Abschiebung und Verlagerung des Problems auf den Folgehalter“, der sich seinerseits an die Vorgaben der EU halten muss. „Die Möglichkeit, einen Tierbestand bis zum natürlichen Tod zu halten, ohne sein natürliches Sozialverhalten ausleben zu können, muss unter dem Aspekt des Tierschutzes abgewogen werden.“

Von Kerstin Decker