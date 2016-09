Leipzig. Im Rahmen des Stadtteilkulturfestivals „Ostlichter“ wurde am Samstag das 5. Bülowstraßenmusikfestival gefeiert. Auf zwei Bühnen in der Bülow- und der Paulinenstraße spielten elf Bands bis in die Nacht hinein. Mit dabei waren „Jammin Monkeys“, Falko Linß, Richard Manske, Jan Robel & Band, Maria Schüritz und „Sloemote“ aus Leipzig, „Torsten Torsten“ aus Dresden, „Jante“ aus Chemnitz, „julakim“ aus Darmstadt, „Halbe Farben“ aus Schalkau und „ton-3“ aus Düsseldorf. Für große und kleine Besucher gab es Kaffee und Kuchen, aber auch Würstchen und Vegetarisches vom Grill. Bei sonnig warmem Wetter fanden vor allem junge Familien den Weg ans Ende der Eisenbahnstraße. Clown Aladin sorgte für Unterhaltung und auch eine Ausstellung von der Interessensgemeinschaft Fortuna mit Kurzfilm zum ehemaligen Kino der Jugend war Teil des Programms.

„Dieses Jahr freuen wir uns besonders über das gute Wetter“, sagt Paula Hofmann vom Verein Bülowgärten, der das Festival mit initiiert. Letztes Jahr hatte eine Unwetterwarnung das Festival beinahe platzen lassen. „Es gibt auch in diesem Jahr wieder rege Beteiligung von den Anwohnern des Viertels, das ist natürlich sehr schön“, erzählt Hofmann. In den nächsten Jahren werde das Festival hoffentlich weiter wachsen. Im Bülowviertel werden noch immer die alten Häuser renoviert, so dass mehr Menschen die schönen Altbauten bewohnen können. Zu einem kommerziellen Großevent solle das Straßenmusikfest allerdings nicht werden, erklärt Hofmann. „Reine Verkaufsstände wollen wir hier nicht, es geht um die Beteiligung der Anwohner und natürlich um die Musik.“

Bis Mitte Oktober gibt es im Leipziger Osten an verschiedenen Orten Veranstaltungen der „Ostlichter“. Viele Vereine beteiligen sich – ein Zeichen kultureller Vielfalt. Workshops, Ausstellungen, Lesungen und Konzerte sind nur einige der Angebote. Am 16. Oktober findet von 17 bis 20 Uhr im Lene-Voigt-Park eine große Abschluss-Feier statt.

Weitere Informationen: www.muehlstrasse.de/ostlichter.html

Von Jonas Nayda