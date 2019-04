Leipzig

Entspannt sitzen die Zuhörer im Grünen. Im Musikpavillon im Clara-Zetkin-Park wird an den Wochenenden regelmäßig zum Kaffee aufgespielt – so auch an den sommerlichen Ostertagen, an denen es die Leipziger zuhauf ins Grüne zog. Der Pavillon etabliert sich immer mehr zum Kulturstandort.

Pro Saison gibt es dort bis zu 40 Veranstaltungen. Und in diesem Jahr treten sogar zwei eigene Formationen auf. So wird die Oldtime-Jazzband „ Musikpavillon Dixie Five“ erstmals zu hören sein. Das Musikpavillon-Salonorchester Thomas Krause ist nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr mit gleich zwei neuen Projekten dabei.

Musiker freut sich auf Abenteuer

„Die Leute haben getobt, wir wurden wunderbar angenommen. Für mich war es ein großes Abenteuer“, erzählt Krause, der im Orchester der Musikalischen Komödie (MuKo) Geige spielt. Gemeinsam mit neun Kollegen des MuKo-Orchesters hat er im Vorjahr das Salonorchester gegründet, um gehobene Unterhaltungsmusik zu spielen. Anders als beim „großen Orchester“, das Opern und Operetten begleitet, könnten die Musiker dort besser eigene Vorstellungen verwirklichen. „Wir wollen den Geist von damals heraufbeschwören – wie eben vor 100 Jahren, als sich die Leipziger auch zu Kaffee und Bier trafen und Musik hörten“, so Krause. Sogar ein Nachfahre von Custav Curth (Krystallpalast Varieté und Varieté Haus Dreilinden), der damals mit seinem Orchester aufspielte, schaute vorbei.

Stücke aus der Clara-Schumann-Zeit

Den Musikpavillon in seiner heutigen Form gibt es seit 1912. „Wir haben uns dem Erhalt gepflegter Kaffeehausmusik verschrieben“, ergänzt Mike Demmig, dessen Agentur für Begleitmusik & Konzerte die Musiker vertritt. Krause besitze riesige Notensammlungen mit Salontiteln, die teilweise in Umzugskisten verpackt sind. „Das ist ein enormes musikalisches Kapital, da ist für jeden Anlass etwas dabei.“

Am Pfingstmontag (10. Juni) wird Musik eines Orchesters gespielt, das zur Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung 1897 in Leipzig sowie 1896 in Berlin auftrat. Dabei erklingen Stücke, die eigens für die Gewerbeausstellung komponiert wurden. Am 25. August gibt es ein besonderes Programm zu Ehren Clara Schumanns, die natürlich selbst keine Salonmusik komponierte. „Dabei spielen wir Stücke aus ihrer Zeit“, kündigt Krause an.

Neue Formation spielt Dixieland

Frank Nowicky von der Leipzig BigBand hat solo schon oft im Musikpavillon musiziert und eine eigene Fangemeinde. „Da war es naheliegend, eine Formation zu gründen, die Dixieland spielt. Es sind einige der besten Musiker aus der hiesigen Jazzszene involviert.“ Premiere der „ Musikpavillon Dixie Five“ wird am Männertag (30. Mai) sein, einen weiteren Auftritt soll es im September geben.

„Unser Programm wird auch in diesem Jahr eine große Bandbreite an Musikstilen haben“, freut sich Demmig. Dabei bekommen auch junge Leute vom Jugendbrassorchester, das Symphonische Blasorchester sowie Gäste aus Devon ( England) eine Chance. Neu im Programm ist die Swing Time Cooperation, auch Baileo’s Salsa Sommer mit drei Veranstaltungen wird es wieder geben.

Musikpavillon mit asiatischer Küche

Gastronom Eberhard Wiedenmann, der den Musikpavillon restaurieren ließ und betreibt, hat überdies etliche kulinarische Neuheiten für seine Gäste. „Wir wollen internationaler werden, deshalb gibt es jetzt asiatische Küche“, kündigt Wiedenmann an. Den Gastrobereich habe er erneuern lassen. Die Mitarbeiter wurden übrigens vom geschlossenen Karstadt-Büfett übernommen. „Es sind Thailänder, die gute Küche machen. Für mich war das eine glückliche Fügung.“

Von Mathias Orbeck