Eine Woche nach dem Brand an der 91. Grundschule in Leipzig-Grünau beginnt am Montag dort der reguläre Unterricht. Das Gebäude sei umfassend gereinigt worden, teilte die Stadt Leipzig am Donnerstag mit. Unmittelbar vor Beginn des neuen Schuljahres hatte es vor der Schule gebrannt.

Die Leipziger Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Am Samstagabend gegen 22.35 Uhr war ein vor der Schule in der Uranusstraße abgestelltes altes Moped in Flammen aufgegangen und hatte die Nordfassade samt Fernstern beschädigt.

Ruß und Löschwasser zogen auch die Räume in Mitleidenschaft. Der Unterricht musste eine Woche lang ausgesetzt werden. Für die Schüler wurde ein Alternativprogramm organisiert, unter anderem mit Besuchen des Schulbiologiezentrums und der Nationalbibliothek.

