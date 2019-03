Leipzig

Wann das bei einem Brand stark beschädigte Restaurant „Barthels Hof“ wieder öffnet, steht noch nicht fest. „Wir versuchen, im Juni wieder aufzumachen, aber genau wissen wir es noch nicht“, so Inhaber Torsten Grahl auf LVZ-Nachfrage. Vorher müssen Elektriker, Maler, Tischler, Polsterer und andere Gewerke ’ran. Zur Zeit ist das Restaurant komplett ausgeräumt. Das verbrannte Inventar ist entsorgt, alles noch Brauchbare ausgelagert. Die Klärung mit der Versicherung über notwendige Neuanschaffungen oder Reparaturen läuft. Die 14 Mitarbeiter des Familienbetriebes werden einstweilen von der Betriebsunterbrechungs-Versicherung bezahlt.

Grahl plant, mit dem Freisitz als erstes wieder an den Start zu gehen, noch vor dem Restaurant. „Bei der Küche im Keller steht klar fest, was alles repariert werden muss. Bis zur Freisitzsaison hoffen wir, das im Griff zu haben. Die Aufzüge sind auch schon wieder in Ordnung. Mit einer mobilen Theke könnten wir übergangsweise den Freisitz betreiben.“ Bis dahin werden die Speisekarte und auch die Webseite neu aufgesetzt.

Am Morgen des 31. Januar war in das Gasthaus eingebrochen und ein Brand gelegt worden, der vor allem den Tresen zerstörte. Die Hintergründe der Tat sind laut Torsten Grahl bis heute ungeklärt. Der Brand war für den Wirt ein neuer Tiefschlag, nachdem er 2016/17 seinen Freisitz wegen einer Dauerbaustelle 16 Monate lang nicht bewirtschaften konnte.

Von Kerstin Decker