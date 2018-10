Leipzig

Wegen herabstürzender Ziegel hat das Bauordnungsamt die Leipziger Calvisiusstraße gesperrt. Am Samstagabend sei gegen 20.50 Uhr ein Notruf eingegangen, hieß es am Sonntag aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr. An einer Baustelle im Stadtteil Altlindenau waren Ziegel von einem Gebäude gestürzt.

Einsatzkräfte mussten sie beseitigen. Dabei nutzten die Kameraden eine Drehleiter, um das Dach vollständig zu räumen. Gegen 22.30 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Leipziger Amt sperrt Straße

Laut Feuerwehr sei das Bauordnungsamt der Stadt Leipzig hinzugerufen worden. Wegen der anhaltenden Gefahr sperrte die Behörde den Angaben zufolge die Calvisiusstraße vorerst.

Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst unklar. Laut Feuerwehr wurde niemand durch die Ziegel verletzt.

