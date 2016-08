Leipzig . - Nach dem Hitzewochenende in Sachsen sagen die Meteorologen einen kühleren Wochenbeginn voraus. In der Nacht zum Montag werde von Nordwesten eine Kaltfront durchziehen, sagte Gerold Weber vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Leipzig. Am Montag und Dienstag lägen die Temperaturen dann rund 10 Grad unter denen des Wochenendes.

Am Samstag wurde der Höchstwert in Sachsen mit 34,3 Grad in Klitzschen bei Torgau gemessen, gefolgt von 33,5 Grad in Oschatz in Nordsachsen. Mitte der Woche werde es an dann wieder wärmer, wobei die 30-Grad-Marke wohl nicht mehr geknackt werde.

Von LVZ