Mit einem letzten Tanz ist am Wochenende die Panorama-Ausstellung „Titanic“ im Panometer zu Ende gegangen. Die Donlon Dance Company führte „The Last Lifeboat“ über die Erinnerungen einer Überlebenden des Unglücks von 1912 auf. In zwei Jahren besuchten fast 470 000 Menschen die Schau. Bereits am 26. Januar öffnet die nächste Ausstellung.