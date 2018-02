Nach Silvester-Vandalismus: Neue Tauschbox im Leipziger Osten

Leipzig. Nachdem die Givebox im Leipziger Lene-Voigt-Park in der vergangenen Silvesternacht zerstört worden war, gibt es nun einen Nachfolger. Unbekannte haben „Lenes Tauschbude“ offenbar in Eigenregie erneuert. „Wir wollen uns ja nicht mit fremden Federn schmücken, aber wir sind gerade einfach nur dankbar für das anonyme Engagement!“, schrieben die Initiatoren der Box am Freitag auf Facebook. Dazu posteten sie ein Bild der neuen "Tauschbude".

Die Givebox stand mit Unterbrechungen seit Frühling 2015 im Park. Das Prinzip ist einfach: Jeder kann dort Dinge reinstellen oder rausnehmen. Damit soll verhindert werden, dass Gegenstände im Müll landen, die andere noch gebrauchen können. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und Kritik durch das Grünflächenamt wegen Mülls hatte sich Lenes Tauschbude inzwischen fest etabliert.

Nachdem das Tauschprojekt Ende 2015 plötzlich verschwunden war, wurde es im Sommer 2016 neu aufgebaut. Die zweite Version wurde dann in der vergangenen Silvesternacht ein Opfer von Vandalismus. Auch in anderen Leipziger Stadtteilen gibt es Giveboxen, etwa in Schleußig. Aufgestellt hatte die Bude im Osten laut Internetblog eine Wohngemeinschaft.

