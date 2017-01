Leipzig. Nach der Sperrung eines einsturzgefährdeten Gebäudes in der Jahnallee 73 in Lindenau haben sich nun die Betreiber der dort angesiedelten Kunstgalerie Ortloff zu Wort gemeldet. Für sie kam „die komplette und sofortige Sperrung des Gebäudes sehr überraschend“, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hieß. Obwohl den Betreibern kein schriftlicher Bescheid vorliege, seien die Räume vorerst für die Öffentlichkeit geschlossen worden. Die Mängel befinden sich demnach im Keller des Gebäudes.

Wie es weiter hieß, befinde sich der Hausbesitzer nun im Gespräch mit der Behörde. Die Betreiber zeigen sich aber zuversichtlich: „Da nach Aussage des Statikers durch die erfolgten Maßnahmen kein Grund mehr für eine Sperrung vorliegt, hoffen wir auf eine baldige Aufhebung dieser.“

Das Ortloff wird seit rund zehn Jahren von den drei Leipzigern Georg Weißbach, Julius Vogelsberg und Tilman Grundig betrieben. Auf rund 70 Quadratmetern fanden regelmäßig Ausstellungen statt. Für die Macher der Kunstgalerie Ortloff kommt die Sperrung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das Lokal im Erdgeschoss zeigte seit etwa zwei Wochen Werke des Kollektivs FAMED. Darunter sind Arbeiten international einflussreicher Künstler wie Neo Rauch und Clemens von Wedemeyer

Von luc/chg