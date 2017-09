Sicherheitslage in Leipzig: OBM Jung attackiert Innenminister Ulbig

Leipzig. Nach der brutalen Vergewaltigung einer Frau im Leipziger Rosental hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) das sächsische Innenministerium scharf angegriffen. Die Behörde von Markus Ulbig (CDU) habe in den vergangenen Jahren jegliche Gesuche aus Leipzig ignoriert, die nach mehr Personal für die Leipziger Polizei verlangten. „Wir haben heute 100.000 Einwohner mehr als vor zehn Jahren, aber wir haben auch deutlich weniger Polizisten als vor zehn Jahren. Aber das interessiert in Dresden offenbar niemanden“, so Jung am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Neuen Rathaus.

Die wichtigste Aufgabe des Staates sei die Sicherheit der Bürger. „Der Staat versagt, wenn er diese Aufgabe nicht anerkennt“, so Jung weiter. Nach Berechnung der Stadt Leipzig kommen in Sachsen auf 100.000 Einwohner gerade einmal 260 Polizisten – in Berlin seien es 473 Polizisten. „Wann haben sie das letzte Mal eine Streife in ihrem Stadtteil gesehen“, fragte Jung und forderte erneut eine Aufstockung des Personals bei der Sicherheitsbehörde. Es gehe nicht um einen Polizeistaat, "es geht zutiefst sozial darum zu sorgen, dass die Menschen in Sicherheit leben können."

Jung forderte in diesem Zusammen eine dringende Überarbeitung des sächsischen Polizeigesetzes - hinsichtlich größerer Befugnissen für die Kommunen. "Es ist wohlfeil nach der Stadt zu rufen, wenn die Stadt in dieser Frage gar nichts tun kann", so Leipzigs OBM. Laut Jung wäre es unter anderem wünschenswert, dass Mitarbeiter der Stadt auch in den fließenden Verkehr eingreifen und mutmaßliche Straftäter festsetzen können.

mpu